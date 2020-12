A la Une . Plan de relance régional : 34 millions d'euros alloués aux Avirons

Didier Robert continue ses visites des communes. Le nouvel arrêt s'est fait ce jeudi aux Avirons. Les deux représentants de collectivité ont signé une convention pour renforcer le développement économique mais aussi patrimonial et environnemental du territoire, espère Eric Ferrère.





L’ensemble des activités étant concentré en centre-ville, provoquant une saturation de la zone, le maire souhaite procéder à des délocalisations. La première pierre du futur centre technique municipal a ainsi été posée ce jeudi mais d’autres suivront à l’image du transfert du collège Adrien Cadet, en pourparlers avec le Département.



Le potentiel de Tévelave



Sur le terrain régional, le maire a également pour projet de créer un musée de l’école sur le Tévelave. Le musée retracerait l’histoire de l’école à La Réunion, depuis la colonisation jusqu’à nos jours. Un projet travaillé en collaboration avec l’universitaire Raoul Lucas et qui s’implanterait sur une propriété de 5 hectares dans ce village, fort "de productions intellectuelles liées à l’école puisque Marcel Le Guen y a initié la méthode Freinet", rappelle le maire.



Pour Didier Robert, cette convention est le fruit de la "solidarité et de la cohérence". Le président du conseil régional s’accorde avec Eric Ferrère pour considérer Tévelave comme une "vraie pépite pour le développement touristique".



Le maire et président du Parc national depuis un peu plus d'un mois, mise également sur "l’attaque" pour palier la perte de la biodiversité et combattre les plantes invasives. "Le village du Tévelave doit retrouver son caractère de village des hauts, de village forestier".



