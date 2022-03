Rubrique sponsorisée Plan de relance économique et sociale : dispositifs en faveur des agriculteurs

Par Département de La Réunion - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 11:00







Sommaire (cliquez sur l'intitulé du dispositif pour en obtenir les détails)

Demande d'aide en cours



Dispositif d'aide à la création de magasins/boutiques de producteurs







Dispositif d'aide à la création de magasins/boutiques de producteurs Les consommateurs cherchent de plus en plus à se rapprocher des agriculteurs afin de limiter les intermédiaires, redonner du sens à leur acte d'achat et avoir accès à des produits locaux de qualité.

Pour répondre à cette attente, le Département a mis en place depuis quelques années les AMAPéï et les marchés de producteurs. La Collectivité souhaite aller plus loin dans cette démarche et propose le dispositif d’aide à la création de magasins/boutiques de producteurs.

Bénéficiaires : Groupements d’agriculteurs Dépenses éligibles : Investissement mobilier et numérique lié au local (bureau, caisse enregistreuse, ordinateur, enseigne, devanture…).

Matériel non roulant nécessaire à l’équipement du local (rayonnage, étals, chambre froide, vitrine frigorifique, chariot, caisse…).

Frais de publicité sur lieu de vente (PLV)

Les investissements financés devront être en lien direct avec la mise en oeuvre opérationnelle du magasin ou de la boutique. Montant de l’aide : 90% des coûts admissibles, plafonné à 90 000 € par projet

Période de mise en œuvre de l’aide : Période 2020-2025

Formulaire téléchargeable : Formulaire de candidature Formulaire à remplir (fichier Word)

Modalités de dépôt des dossiers : Sous forme dématérialisée par courrier électronique (e-mail) : magasindeproducteurs@cg974.fr Ou Sous enveloppe cachetée à l’adresse suivante : DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

Direction de l’Agriculture et de l’Eau

Service Innovation Projets Territoires

50 Ter, Quai Ouest

97400 SAINT-DENIS Dispositifs agricoles, dans le cadre du Plan Départemental de Relance Economique et Sociale voté lors de l’Assemblée Plénière du 15 juillet 2020, afin de soutenir les exploitations impactées par la crise sanitaire et renforcer la sécurité alimentaire du territoire.(cliquez sur l'intitulé du dispositif pour en obtenir les détails)Demande d'aide en coursLes consommateurs cherchent de plus en plus à se rapprocher des agriculteurs afin de limiter les intermédiaires, redonner du sens à leur acte d'achat et avoir accès à des produits locaux de qualité.Pour répondre à cette attente, le Département a mis en place depuis quelques années les AMAPéï et les marchés de producteurs. La Collectivité souhaite aller plus loin dans cette démarche et propose le dispositif d’aide à la création de magasins/boutiques de producteurs.90% des coûts admissibles, plafonné à 90 000 € par projetPériode 2020-2025OuDÉPARTEMENT DE LA RÉUNIONDirection de l’Agriculture et de l’EauService Innovation Projets Territoires50 Ter, Quai Ouest97400 SAINT-DENIS