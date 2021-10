Plan de relance économique et sociale : dispositifs en faveur des agriculteurs

Sommaire

Dispositif d'aide à la réhabilitation des retenues collinaires - novembre 2021

Bénéficiaires :

Agriculteur ou société agricole à titre principal dont le siège d’exploitation est basé à La Réunion.

Sont éligibles à cette aide :

tous travaux et équipements annexes concourant directement à la réhabilitation de la retenue

(installation et replis de chantier, travaux préparatoires, canalisations, fourniture et pose de dispositif d’étanchéité, travaux liés à la sécurisation et à l’entretien, impluvium, ...)

Montant de l’aide :

Modalités de paiement :

Formulaire téléchargeable :

Enregistrement de la demande d’aide :

Modalités de dépôt de la demande d’aide :

par courriel à julien.sornom@cg974.fr , claude.dussel@cg974.fr

par envoi postal ou dépôt aux adresses suivantes :



Dispositif d'aide en faveur de la promotion des produits agricoles impactés par la crise sanitaire et dont la visibilité doit être améliorée

Bénéficiaires :

Groupements d’agriculteurs, organisations interprofessionnelles et groupements professionnels agricoles présentant un projet global pour l’ensemble de la filière concernée.

Le collectif devra représenter à minima 25% de la production locale des produits agricoles visés par l’opération de communication.

Dépenses éligibles :

des publications ou interventions ou campagnes publicitaires médiatiques tous supports, y/c frais de conception,

des actions de nature à stimuler l’intérêt des consommateurs (jeux, concours, dégustation),

l’organisation d’opérations événementielles (colloques, séminaires, conférences, déjeuners de presse, journées professionnelles, salons, foires ou expositions) ainsi que la participation à ces événements (frais de participation, de voyage et de transport des produits agricoles concernés),

les coûts liés à la diffusion de connaissances scientifiques et d'informations factuelles.

Montant de l’aide :

Période de mise en œuvre de l’aide :

Formulaire téléchargeable :

Date limite de dépôt des dossiers de demande d’aide :

31 décembre 2021

Modalités de dépôt des dossiers :

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

Courrier électronique (e-mail) : daee.sdda.cpfa@cg974.fr

Dispositif d'aide à la création de magasins/boutiques de producteurs

Bénéficiaires :

Groupements d’agriculteurs

Dépenses éligibles :

Investissement mobilier et numérique lié au local (bureau, caisse enregistreuse, ordinateur, enseigne, devanture…).

Matériel non roulant nécessaire à l’équipement du local (rayonnage, étals, chambre froide, vitrine frigorifique, chariot, caisse…).

Frais de publicité sur lieu de vente (PLV)

Les investissements financés devront être en lien direct avec la mise en oeuvre opérationnelle du magasin ou de la boutique.

Montant de l’aide :

Période de mise en œuvre de l’aide :

Formulaire téléchargeable :

Modalités de dépôt des dossiers :

Sous forme dématérialisée par courrier électronique (e-mail) : magasindeproducteurs@cg974.fr

Sous enveloppe cachetée à l’adresse suivante :

