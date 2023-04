Communiqué Plan de relance des tonnages de canne: L’interprofession pour la mise en place d'une subvention directe aux intrants

Avec 1,3 million de tonnes de cannes réceptionnées en 2022, la filière canne sucre a réalisé la plus mauvaise campagne de son histoire. Face à cette crise sans précédent, le Bureau de l’interprofession a multiplié les réunions de travail et mené de nombreux échanges techniques pour identifier les actions pour relancer les tonnages de canne. Par NP - Publié le Jeudi 27 Avril 2023 à 11:03

L’interprofession Canne-Sucre tiendra ce jour une réunion de Bureau élargie aux présidents des syndicats agricoles et de la Chambre d’agriculture pour partager les travaux réalisés et échanger sur les solutions envisagées.



Les professionnels ont conscience que ces actions ne pourront pas modifier le tonnage de la campagne 2023 dont la récolte est proche. L’interprofession souhaite proposer un plan de mobilisation de tous les moyens disponibles afin de permettre que les itinéraires techniques de référence puissent être mis en œuvre dès le démarrage de la coupe 2023 et ainsi relancer le tonnage pour la campagne 2024.



L’interprofession peut déjà compter sur les 6 millions d’euros proposés par l’industriel et sur les fonds disponibles de l’interprofession à hauteur de 3,2 millions d’euros.



Faire baisser le prix des intrants et assurer le financement de l’itinéraire technique



Il est urgent de contribuer à faire baisser le prix des engrais et de s’assurer que les planteurs disposent des ressources financières nécessaires au bon moment afin de respecter les itinéraires techniques (engrais, herbicides, replantation) et ainsi pouvoir envisager une amélioration des tonnages de cannes pour la campagne 2024.

Pour ce faire, le bureau de l’interprofession propose de mettre en place une subvention directe aux intrants pour en réduire sensiblement le coût.



Dans le même temps, il a pris attache avec les différents établissements bancaires locaux pour mettre en place, dès cette année, un plan de portage financier de plus de 16 millions d’euros permettant de préfinancer les engrais, les replantations et d’accompagner les entreprises de travaux agricoles dans la conduite des itinéraires techniques aux champs.

Nou lé pas plus, nou lé pas moins : pouvoir utiliser les mêmes produits qu’en Métropole



Pour que le plan de relance réussisse, la filière doit pouvoir disposer des produits de lutte contre l’enherbement nécessaires à la conduite de son itinéraire technique agricole. La filière attend donc un engagement fort de l’Etat pour lever les contraintes administratives aberrantes qui empêchent les planteurs de La Réunion de pouvoir utiliser les mêmes produits de lutte contre l’enherbement reconnus et autorisés en Europe et en France continentale du seul fait de la non-présence de canne sur le territoire hexagonal.



La profession demande à être traitée d’égale à égale avec les agriculteurs continentaux et de pouvoir utiliser les mêmes moyens que ceux utilisés en Métropole.



Faire émerger des entreprises de travaux agricoles



L’interprofession souhaite faire émerger des entreprises de travaux agricoles qui pourront intervenir sur les parcelles les plus difficiles pour permettre la diffusion des itinéraires techniques de référence et soulager les planteurs en difficulté pour lesquels l’entretien des parcelles est devenu insurmontable.



L’interprofession partagera ses travaux avec l’Etat et les collectivités locales (Région et Département), appelés à se mobiliser aux cotés des professionnels et à prendre une part active au plan de relance sur leurs domaines de compétence respectifs (coût du fret, coût de l’irrigation, préservation du foncier agricole et mise en œuvre des améliorations foncières).



L’objectif est de bâtir un plan de relance collaboratif et porté par tous les acteurs qui puisse permettre une véritable relance des tonnages de canne et de la production de sucre.