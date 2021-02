Economie Plan de relance : Les financements pour les projets alimentaires territoriaux (PAT) désormais disponibles

Le contexte de la crise Covid-19 a révélé l’importance cruciale des PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (PAT) pour développer la résilience alimentaire des territoires. Les synergies construites entre les acteurs doivent permettre une réactivité nécessaire à la sécurisation de l’accès à une alimentation locale de qualité, durable et accessible à tous. Par Stagiaire Zinfos974 - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 16:47 | Lu 100 fois





Le plan de relance comporte deux volets :



· un volet A national doté de 3 millions d’euros qui vise, à travers un appel à projets national, à soutenir les PAT émergents :

https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-national-PNA-2020



· un volet B territorialisé, soutenu à hauteur de 77 millions d’euros, destiné à accompagner la mise en œuvre des actions

opérationnelles des PAT



L’appel à projets est lancé cette semaine à La Réunion. Il vise à soutenir les investissements réalisés dans le cadre des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) ou des démarches territoriales visant à mettre en place un PAT :

https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Plan-de-relance-AAP-2021-Projets



