Plan de relance: 1,5 milliard pour l'Outremer

Quatre axes prioritaires sont définis par le gouvernement, dans ce volet Outre-mer du plan de relance économique post-Covid:



- 600 millions d'euros pour des mesures sociales, essentiellement pour la formation, mais aussi pour l'augmentation des contrats PEC, sans que des chiffres précis aient été communiqués.



- 50 millions sont alloués à la rénovation des réseaux d'eau, notamment aux Antilles-Guyane et à Mayotte, où les réseaux sont très médiocres.



- 50 millions sont alloués au plan de rénovation des bâtiments publics aux Antilles, dans le cadre du "Plan séismes Antilles".



- 80 millions seront alloués à la transformation de l'agriculture, avec pour objectif l'autonomie alimentaire des DROM d'ici 2030.



En dehors de ces quatre axes estimés prioritaires par le gouvernement, une enveloppe non chiffrée ira à l'amélioration du réseau routier, dont une partie ira à la NRL.



50 millions sont prévus pour l'aide au développement local, notamment pour l'accélération des programmes "Coeur de Ville".



Les collectivités ultramarines bénéficieront de 200 millions pour pallier les pertes de recettes fiscales liées à la pandémie.



Les territoires d'Outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie) bénéficieront quant à elles de prêts de l'Agence Française de Développement, ainsi que du plan de rénovation des bâtiments publics, seul chiffre donné: 45 millions iront à la rénovation de l'hôpital de Wallis et Futuna.