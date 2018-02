Plan de redressement du CHU: "On demande à la direction de ne pas le suivre drastiquement"

Le COPERMO (Comité interministériel de la Performance et de la Modernisation des établissements hospitaliers) a validé ce mercredi le plan de retour à l'équilibre présenté par le directeur du CHU.Si la CFDT Santé-Sociaux accepte l'aide financière de l'Etat, la contrepartie n'est pas perçue d'un bon œil. Sont notamment décriées la suppression de 155 postes, la fermeture de 10% de lits complets, ou encore l'absence de prise en compte de la carrière de plus de 1200 contractuels."Nous demandons à la direction de prendre ses responsabilités et de ne pas suivre drastiquement ce qui est prévu dans ce plan, mais de répondre à toutes les interrogations par rapport à la souffrance au travail", déclare Expédit Lock-Fat, secrétaire général de la CFDT Santé-Sociaux. "Le combat continue, le préavis de grève est maintenu".Sa réaction ci-dessous :