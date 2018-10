La grande Une Plan de prévention des risques naturels : Le littoral de St-Pierre passe en zone rouge

L'ensemble du littoral de Saint-Pierre, long de 23 km, est désormais classé en zone rouge du plan de prévention des risques relatifs aux aléas "recul du trait de côte et submersion marine". Après études des risques et concertations des différents acteurs et du public depuis 2013, la préfecture a approuvé le PPR littoral sur la commune par arrêté le 24 septembre dernier.



Erosion marine, grandes houles australes, cyclones, mais aussi pression urbaine, autant de phénomènes qui impactent le littoral saint-pierrois soumis à des risques de recul du trait de côte et submersion marine.



La zone réglementaire s’étend de Pierrefonds, à l’Ouest, jusqu’à Grands Bois à l’Est. Les secteurs à falaise entre Terre Sainte et Grand Bois ont en revanche été exclus de l'aléa recul du trait de côte.

Cette zone peut également être soumise à la règlementation du PPR mouvement de terrain et inondation en fonction des secteurs.



Sont ainsi interdits: "de façon générale, les travaux conduisant à augmenter le nombre de logements ou de personnes exposées aux risques. En particulier, est interdite, la reconstruction de bâtiments détruits par un aléa submersion marine et/ou recul du trait de côte", précise le règlement approuvé du PPRL de St-Pierre. Le PPRL n’entraine aucune mesure d’expropriation, visant davantage à "des mesures de sauvegarde, et notamment des évacuations temporaires, (qui) méritent au moins d’être prises dans les plans de gestion des crises des communes pour les secteurs les plus fortement exposés".



​En revanche, "le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L.480.4 du Code de l'Urbanisme".