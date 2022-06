>> VOIR LE PLAN DE MOBILITÉ DURABLE (pdf)1...la prédominance historique de la voiture et une congestion routière croissante impactant l’environnement2...obligeant à agir sur l’offre de déplacement alternatif à la voiture3...et sur la demande de déplacement à travers des plans de mobilité pour que les entreprises et les administrations fassent leur part4...dans un contexte d’évolution législative montrant la prise de conscience des enjeux de la transitionécologique1....Un premier plan d’une trentaine d’actions en 4 axes2....installées progressivement en créant un écosystème d’influenceurs3....devant conduire à des bénéfices multiples pour les agents, la collectivité et le territoireDes actions déjà mises en œuvre ou en cours d’expérimentation, signes d’une dynamique enclenchée