Plan de mandature 2021-2028 : Le Département se fixe 10 ambitions pour le territoire





Le plan s’articule autour de 10 ambitions, réparties entre 6 finalités.



Créer un vivre ensemble qui favorise l’inclusion de tous et de chacun Renforcer l’accès aux droits et la prévention, répondre à l’urgence sociale. Accompagner les parents, protéger les enfants et favoriser leur réussite. Protéger et accompagner les plus vulnérables.



Amener toutes les générations sur le chemin de leur réussite Favoriser la réussitedes jeunes, en faire des citoyens. Démocratiser laculture, valoriser le patrimoine, promouvoir le sport.



Créer une agriculture locale et responsable pour l’avenir de notre île Accompagner LaRéunion vers une agriculture durable visant la souveraineté alimentaire.



Agir durablement et préserver notre île Faire de la ruralité un espace majeur de l’aménagement de notre territoire. Préserver et valoriser durablement nos ressources.



Renforcer nos liens dans l’océan indien Développer les échanges et la solidarité dans l’OcéanIndien.



Faciliter la vie de tous les Réunionnais et de chaque citoyen Simplifier les démarches de nos publics.



(Retrouvez la synthèse du Plan de mandature en cliquant sur le lien suivant :https://www.departement974.fr/actualite/seance-pleniere-24-novembre-2021-0)



Après la présentation de chaque « ambition »les élus ont validé à l’unanimité le Plan de mandature qui, selon le Président Cyrille Melchior « permettra de construire La Réunion d’aujourd’hui et de demain, dans une logique d’unité, de solidarité, de « bien-travailler » pour préserver et faire rayonner notre « bien-vivre ensemble ». Nous posons aujourd’hui les bases de notre engagement collectif pour les réunionnaises et les réunionnais. Un engagement sur la durée qui saura créer davantage de proximité, davantage de solidarité, davantage d’innovation, davantage de développement agricole, territorial et environnemental ; davantage de dynamisme économique, social, et culturel ; davantage de bienveillance entre nous, et avec nos voisins ».



Orientations budgétaires : priorités au social



Le plan de mandature trouve ses premières déclinaisons concrètes dans le cadre des Orientations budgétaires 2022 qui ont également été présentées ce 24 novembre. Le Président Cyrille Melchior précise que « Dans le budget primitif 2022 qui sera voté en décembre 2021, une large part est dédiée à l’action sociale. On mettra aussi en œuvre des axes forts tels que le développement agricole à travers le plan Agripéi 2020-2030 ou encore le déploiement du plan de transition écologique ».



Deux motions à l’ordre du jour



La séance plénière a également été marquée par la présentation de 2 motions par l’assemblée départementale.

La première porte sur« les menaces pesant sur l’avenir d’Air Austral ». Les élus duDépartement s’inquiètent de « la menace pesant sur plus de 4 000 emplois directs et indirects, maintenus grâce à l’activité d’Air Austral »et réaffirment l’engagement duDépartement à poursuivre son soutien politique aux filières économiques locales, à Air Austral, à ses salariés et à ses partenaires. Considérant que tous les scénarios devront être étudiés avec pour finalités le maintien de l’emploi, le pouvoir d’achat des réunionnais, leur mobilité et la compétitivité de nos entreprises, les Conseillers départementaux « sollicitent une intervention renforcée de l’État et des acteurs économiques afin de continuer à développer l’ouverture de La Réunion sur la zone OcéanIndien, sur l’Europe et sur le Monde ».



Dans la deuxième motion, « relative aux menaces pesant sur la filière canne-sucre-rhum-énergie », les élus « soulignent l’importance que les acteurs de la filière puissent construire un projet d’avenir commun, transparent et partagé, permettant de maximiser les aménités positives pour le territoire, et valoriser l’ensemble des potentiels de la culture de canne (sucre, énergie, alcool, biomatériaux) au bénéfice des planteurs et de l’ensemble des acteurs économiques. Ils réaffirment l’engagement du Département à poursuivre son soutien à la filière en mobilisant le FEADER sous réserve du maintien du niveau d’intervention de l’État en cofinancement ». Le Département soutien les revendications duComité Paritaire de la Canne et du Sucre exprimées dans une motion du 5 novembre dernier et sollicite une intervention renforcée de l’Etat en direction des instances européennes afin de protéger la filière réunionnaise, par l’activation des clauses de sauvegarde prévues dans les accords commerciaux et des contrôles poussés des sucres importés dans l’Union ».



Des actions innovantes au programme



Le Président du Département Cyrille Melchior a mis en exergue quelques actions innovantes inscrites dans le Plan de mandature qui trouve d’ailleurs, une première déclinaison concrète dès 2022, avec la mise en œuvre des orientations budgétaires qui ont également été présentées ce 24 novembre. Voici un large extrait de son discours :



« Nous allons mettre en œuvre des actions de lutte contre la pauvreté et d’inclusion sociale avec un accompagnement renforcé des personnes en situation d’exclusion ; une lutte résolue contre les violences intrafamiliales, contre l’illettrisme et l’innumérisme.



Des mesures visant à faciliter l’accès aux aides départementales seront mises en place, grâce à une modernisation de notre offre d’accueil et grâce à des actions « d’aller vers ». Des caravanes et des dalons de quartier seront mis en place pour davantage de proximité.



Dès 2022, le Département va investir très largement dans le champ de l’éducation populaire, en proposant des actions permettant notamment de redynamiser ce réseau vecteur de cohésion, de solidarité, et d’épanouissement.

Il s’agira également de donner une nouvelle envergure à nos politiques d’insertion avec la pérennisation du dispositif R+ dont l’expérimentation a été un réel succès. Parallèlement, d’autres leviers d’insertion par l’activité seront activés avec un soutien accru aux créateurs d’entreprise, la structuration du secteur des services à la personne ou encore le développement des ateliers et des chantiers d’insertion.



En faveur des familles et de l’enfance, le Département soutiendra la parentalité au plus près du territoire. Un recensement des « centres de parentalité » sera réalisé dès2022 pour que chaque canton puisse offrir un service de soutien et d’accompagnement des familles réunionnaises.Nous voulons aussi aider les familles monoparentales avec la mise en place d’un programme spécifique visant à prévenir l’épuisement.



Par ailleurs, la Collectivité départementale poursuivra son soutien au développement des modes de garde, afin de répondre aux attentes des familles réunionnaises, notamment à travers les Maison d’Accueillantes Maternelles (MAM) qui enregistrent un vif succès.



Dans le cadre de la protection de l’enfance, le Département renforcera sa mission avec la mise en place du projet pour l’enfant, la diversification et le renforcement de l’offre d’accompagnement et d’accueil des enfants à protéger, notamment les fratries. Et l’engagement de la collectivité dans la lutte contre les violences faites aux enfants ira croissant.



Le Département s’engagera plus fortement encore aux côtés des plus vulnérables en proposant un accompagnement adapté aux besoins de chacun.



Notre dispositif d’amélioration de l’habitat sera renforcé comme nous nous sommes engagés, avec un plan visantà comptabiliser un total 20 000 améliorations d’ici 2025.



S’agissant de nos aînés, nous nous appuierons naturellement sur la vivacité et le dynamisme des clubs de 3ème âge que nous soutiendrons davantage. Nous envisageons d’organiser des visites de courtoisie afin de maintenir ce lien social essentiel pour bien vieillir.



Nous préserverons et nous valoriserons autant que faire se peut le maintien à domicile. Les aidants familiaux seront soutenus, nous allons œuvrer afin d’augmenter et diversifier l’offre en structures spécialisées et en solutions innovantes, des EHPAD « dans ou hors les murs »aux Maisons d’accueils familiaux (MAF).



Nous serons par ailleurs aux côtés des familles en difficulté à travers une mobilisation amplifiée du FSL (Fonds de Solidarité pour leLogement) et la mise en place de mesures individuelles d’Accompagnement social lié au logement (ASLL) pour sécuriser le parcours résidentiel des familles.



La jeunesse sera une grande priorité de cette mandature, ce qui se traduira par des mesures effectives dès 2022 comme le développement du numérique dans les collèges mais aussi l’accompagnement des jeunes à travers des actions de sensibilisation ou encore les actions liées à la citoyenneté. Nous mettrons à leur disposition les outils nécessaires à leur réussite scolaire et universitaire, à leur formation et à leur insertion que nous souhaitons durables.



Quant au rayonnement culturel et sportif, durant ce mandat et cette année 2022, notre volonté reste intacte, pour démocratiser la culture, valoriser le patrimoine et promouvoir la pratique du sport.



Dans le domaine agricole, nous poursuivrons la mise en œuvre du plan AgriPéi2030 et des grandes orientations en matière de soutien, de diversification et de développement de nos filières : Canne,Fruits et légumes, élevage, filières innovantes comme les PAPAM(Plantes Aromatiques à Parfums et Médicinales)… Cela, dans une logique de préservation du foncier agricole, de soutien au développement de l’agriculture locale et de la consommation des produits péi, et d’aide à l’innovation, au bio, à l’irrigation et au rayonnement de nos produits d’excellence.



Nous serons aux côtés du monde économique, grâce à une politique d’investissement volontariste pour soutenir le BTP, permettant à la fois de rénover nos routes et notre patrimoine bâti, d’aménager durablement le territoire, de valoriser le tourisme vert, et de créer les conditions de développement des sports de nature.



Nous accompagnerons les territoires pour bâtir, ensemble, La Réunion de demain, avec la seconde génération du PST, les grands projets structurants tels que MEREN (Mobilisation des Ressources en Eau des micro-régions Est et Nord) et la RHE (Route des Hauts de l’Est).



Toutes ces actions seront menées, bien évidemment, en développant notre Plan de transition écologique et solidaire sur plusieurs axes, à savoir : Faire de notre collectivité un Département à énergie positive à l’horizon 2023

Encourager le verdissement progressif de notre parc automobile

Protéger et valoriser nosEspace Naturels Sensibles. Je voudrais souligner le travail remarquable de nos services, en lien avec nos partenaires, tout particulièrement les agents de la SPL EDDEN

Le dernier axe concerne la reconquête écologique avec la poursuite de la mise en œuvre du plan 1 million d'arbres qui va être amplifié en 2022. Sur la coopération régionale, 2022 sera l'année du redéploiement des ailes de l'Inidianocéanie à travers plusieurs axes stratégiques : la solidarité entre nos îles, la souveraineté alimentaires au sein de notre espace régional, la mobilité des jeunes Réunionnais, la coopération culturelle et sportive et l'appui à la Francophonie ». La séance plénière de ce mercredi 24 novembre à l'Hémicycle du Conseil départemental était principalement consacrée à la présentation du plan de mandature pour la période 2021-2028.« Ce plan stratégique qui fixe un cap et engage l'ensemble des élus pour les 7 ans à venir, est le fruit d'un travail de co-construction » précise le Président Cyrille Melchior, reconnaissant, envers les élus : « Dès mon élection à la présidence, en juillet dernier, je vous ai adressé un signal fort, celui de ma volonté de mettre notre intelligence collective au service des Réunionnais, dans un esprit de solidarité et d'unité avec vous tous, élus de cette assemblée. Ce message a été entendu, compris et s'est traduit par une élaboration partagée de notre plan. Et, durant ces trois derniers mois une véritable méthode de travail collaborative et innovante a été mise en place dans le cadre de plusieurs ateliers. C'est la première fois qu'une collectivité de l'île se prête à un tel exercice, favorisant les échanges d'idées, la connaissance de l'autre, et la cohésion de notre équipe d'élus départementaux ».





