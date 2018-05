A la Une ... Plan de lutte contre l'errance animale: 6 164 stérilisations effectuées





La première année de ce plan triennal (2017), montre une augmentation des stérilisations de 37 % faites annuellement par les inter-communalités, grâce aux crédits de l'État. Ainsi, 6164 stérilisations ont été effectuées dans le cadre du plan de lutte.



Outre les stérilisations, il a été effectué l'identification de 5751 animaux en 2017.



Ces deux actes de stérilisations et identifications, représentent un budget total de 651.030 € dont environ 1/3 a été financé par l'État et 2/3 par les intercommunalités et a bénéficié d'un concours financier des vétérinaires.



La deuxième partie du plan de lutte, en cours de réalisation, a pour objectif d'étudier l'errance animale pour permettre d'évaluer la population de chiens errants mais aussi de collecter des données pour mieux comprendre ce phénomène et ainsi mieux ajuster les actions. Les résultats de celle-ci seront communiqués durant le second semestre 2018.



Enfin, une campagne d'information est lancée et sera étalée tout au long de l'année. Elle s'articule autour d'un message principal adressé aux usagers : agir en citoyen responsable.



Les acteurs de la lutte contre l'errance animale rappellent aux propriétaires l'importance de :

- identifier son animal. C'est une obligation légale.

- surveiller son animal. Un chien divagant peut provoquer des accidents, s'attaquer aux animaux de ferme ou encore se reproduire s'il n'est pas stérilisé.

