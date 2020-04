Plan de déconfinement: Comment s'organise la rentrée scolaire

Comme l'avait indiqué Emmanuel Macron, le retour à l'école en mai se fera sur la base du volontariat. Le retour à l'école est, selon Edouard Philippe "un impératif pédagogique et de justice sociale". La rentrée se fera progressivement, à compter du 11 mai (en métropole, ndlr).



Les écoles maternelles et primaires vont ouvrir le 11 mai, les collèges le 18 mai (d'abord les 6èmes et 5èmes), quant aux lycées, il sera décidé fin mai s'ils ouvrent début juin.



Les classes ne pourront accueillir plus de 15 élèves à la fois, du gel hydro-alcoolique sera distribué dans les écoles et collèges, ainsi que des masques pour les collégiens.



Les élèves pourront suivre les cours à distance, la continuité pédagogique sera assurée par les enseignants.



Les crèches vont ouvrir de nouveau, mais les enfants seront accueillis par groupes de 10 au maximum, plusieurs groupes pourront cohabiter si l'espace est suffisant. Les professionnels de la petite enfance, étant donné que le port du masque est prohibé pour les petits (de moins de 3 ans), devront obligatoirement porter un masque.



Evidemment, ces annonces nationales devront désormais être examinées et déclinées localement par l'Académie de La Réunion qui, rappelons-le, prévoit sa rentrée des classes le 18 mai.