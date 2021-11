Plan de Secours Spécialisé Cyclone (PSS Cyclone) à Saint-Leu

Chaque année à compter du 15 novembre, LaRéunion entre en période cyclonique et peut être soumise à des événements météorologiques dangereux.Dépression tropicale, tempête tropicale, cyclone, chaque phénomène météorologique amène des risques en fonction de leur intensité, de leur durée ou de leur étendue.Pour vous prémunir et vous guider en cas de menace cyclonique, les mairies et les service de l’État ont mis en œuvre le Plan de Secours Spécialisé Cyclone ou PSS Cyclone : contacts, centre d’hébergement, plan d’alertes, …Découvrez les grandes lignes du PSS Cyclone :