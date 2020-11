Rubrique sponsorisée Plan de Relance Régional: Les mesures et aides exceptionnelles

Pour répondre à l’évolution de la situation, dans le cadre de la crise sanitaire (propagation accélérée du virus) et aux nouvelles dispositions qui impactent la vie économique et sociale de La Réunion, le Président de la Région Réunion, Didier Robert, a décidé de renforcer le Plan de Relance Régional et de mobiliser les moyens nécessaires. Par La Région Réunion - Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 à 16:43 | Lu 279 fois

CONTINUITÉ DE SERVICE PUBLIC & PROTOCOLE SANITAIRE D’ACCUEIL RENFORCÉ

➜ Les services de la collectivité sont pleinement mobilisés et continuent d’assurer leurs missions, en télétravail et en présentiel, pour garantir la continuité du service public : instruction des dossiers et des aides pour les entreprises / les étudiants / les associations / les partenaires - communes et communautés d’agglomérations …

➜ Le protocole sanitaire est renforcé afin de limiter au maximum la propagation du virus et préserver la santé du personnel et du public

➜ L’accueil du public se fera, à compter du lundi 02/11, uniquement sur rendez-vous



- ENTREPRISES -

Plan de Relance Régional renforcé

et mobilisation des moyens nécessaires :

Pour accompagner les acteurs économiques et ainsi soutenir au maximum l’activité et l’emploi.



➜ Les aides économiques : FSR / Chèque numérique / FSN / Prêt Rebond / Fonds de Sauvegarde sont autant de dispositifs maintenus



Voir les aides concernées qui seront adaptées



- TOURISME -

Plan de Relance Régional renforcé

et mobilisation des moyens nécessaires :

Pour accompagner les acteurs économique notamment les professionnels du Tourisme.



➜ Fonds de Solidarité Tourisme

➜ Chèque tourisme : Mon île 974



En savoir +



- ÉTUDIANT / LYCÉEN -

Plan de Relance Régional renforcé

et mobilisation des moyens nécessaires :

Pour accompagner les étudiants et lycéens.

➜ Les aides à destination des étudiants / lycéens se poursuivent



Lycéen : Aide spéciale covid

Étudiant : Continuité Territoriale



- CULTURE / ÉVÉNEMENTIEL -

Plan de Relance Régional renforcé

et mobilisation des moyens nécessaires :

Pour les acteurs culturels, les filières de l’événementiel, les associations, et ainsi soutenir au maximum l’activité et l’emploi



➜ Les aides à destination des acteurs culturels - filière événementielle restent disponibles et instruites



En savoir +



LA CONTINUITÉ TERRITORIALE



Le dispositif de continuité territoriale s’adapte aux contraintes nationales appliquées

= déplacement pour des motifs impérieux

= report des délais d’utilisation des bons émis …



En savoir +



Soyons tous responsables, appliquons les gestes qui nous préservent :

distanciation physique / port du masque / lavage fréquent des mains



LE PLAN DE RELANCE RÉGIONAL

LOCAL LÉ VITAL & LES MESURES ET AIDES EXCEPTIONNELLES

SUR www.regionreunion.com

