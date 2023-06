Plan de Mobilité de La CINOR : donnez votre avis !

La mobilité est une question centrale dans notre quotidien. Afin de répondre au mieux à ces enjeux, l’élaboration d’un Plan de Mobilité (PDM) pour le Territoire Nord est nécessaire : ce PDM prendra en compte les avis et recommandations des institutions et de la population.Dans dix ans, 800 000 déplacements par jour sont prévus sur le territoire de LA CINOR. Cela s’organise ensemble et dès maintenant !