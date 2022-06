Communiqué Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) - Approbation du dispositif 2022-2027 à La Réunion

Communiqué de la préfecture : Par N.P - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 17:01





Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PRGI) constitue la feuille de route des acteurs réunionnais pour la gestion des risques d’inondation. Il vise, dans le contexte du changement climatique, à une plus grande résilience du territoire et une meilleure protection de la population.



Ce document a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 mai 2022, publié au journal officiel de la République Française le 14 mai 2022.



Un plan élaboré par l’ensemble des acteurs



Ce second PGRI a été élaboré par l’ensemble des partenaires territoriaux et tout particulièrement les collectivités locales. Il fixe notamment les objectifs suivants :

approfondir la connaissance des phénomènes, être mieux préparé aux crises, guider l’aménagement des espaces en réduisant la vulnérabilité, mobiliser la population et les acteurs institutionnels. Un PRGI qui complète les actions engagées lors du précédent plan



Le PGRI 2022 – 2027 tient compte des progrès déjà accomplis dans le cadre du plan précédent avec notamment :



la mise à disposition de la population réunionnaise du niveau de vigilance des crues pour 17 bassins versants sur le site Vigicrues-reunion.re ; la couverture quasi intégrale du département par des plans de prévention des risques ; le déploiement de programmes de sensibilisations de la PIROI (Croix-Rouge Française), qui renforcent la culture des citoyens aux risques, et en particulier des jeunes. Dans un cadre respectueux de l’environnement, le PGRI 2022-2027 poursuit l’ambition d’une gestion intégrée de la ressource en eau. Certaines de ses dispositions sont communes à celles du Schéma directeur d’aménagement et de gestions des eaux de La Réunion 2022-2027 (SDAGE).

La Réunion est particulièrement exposée aux risques d’inondation : risque de submersion marine lié aux houles australes et cycloniques, débordement des cours d’eau…Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PRGI) constitue la feuille de route des acteurs réunionnais pour la gestion des risques d’inondation. Il vise, dans le contexte du changement climatique, à une plus grande résilience du territoire et une meilleure protection de la population.Ce document a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 mai 2022, publié au journal officiel de la République Française le 14 mai 2022.Un plan élaboré par l’ensemble des acteursCe second PGRI a été élaboré par l’ensemble des partenaires territoriaux et tout particulièrement les collectivités locales. Il fixe notamment les objectifs suivants :Un PRGI qui complète les actions engagées lors du précédent planLe PGRI 2022 – 2027 tient compte des progrès déjà accomplis dans le cadre du plan précédent avec notamment :Dans un cadre respectueux de l’environnement, le PGRI 2022-2027 poursuit l’ambition d’une gestion intégrée de la ressource en eau. Certaines de ses dispositions sont communes à celles du Schéma directeur d’aménagement et de gestions des eaux de La Réunion 2022-2027 (SDAGE).