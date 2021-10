Rubrique sponsorisée Plan d’innovation d’Outre-mer : la Caisse des dépôts soutient le projet du TCO

Le Président du TCO a reçu mercredi dernier, le Directeur général de la Caisse des dépôts, Monsieur Eric Lombard, venu prendre connaissance d’une part, des projets de la communauté d’agglomération et la dynamique entreprise avec le secteur privé, notamment avec l’ADIR et d’autre part, signer la convention de financement des études liées au projet de “Campus de l’Innovation Tropicale et Insulaire”. Par TCO - Publié le Vendredi 8 Octobre 2021 à 09:10

Le Territoire de la Côte Ouest avait en effet présenté sa candidature dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt relatif au programme d’investissements d’avenir, lancé en 2020 par l’Etat, l’Agence Nationale de la Recherche et la Caisse des dépôts.

Une subvention de 100 000 € est octroyée pour financer les études complémentaires en ingénierie pour le Campus de l’Innovation Tropicale et Insulaire.

Le Campus de l’Innovation Tropicale et Insulaire, projet lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt Plan Innovation Outre-mer, résulte de la collaboration avec 40 partenaires, dont l’ADIR. Le TCO, collectivité d’innovation La communauté d’agglomération est à l’origine d’une démarche d’innovation territoriale dont l’objectif est de développer un nouveau modèle économique durable au service d’une réelle transition écologique et industrielle.

“Notre ambition est de démontrer que l’écologie est un moteur de l’économie, de traduire l’écologie en un projet concerté avec les acteurs du territoire, d’accompagner la transition industrielle du territoire”, a annoncé Emmanuel Séraphin.

Une plateforme collaborative de transition écologique et industrielle a été créée afin de renforcer le maillage de notre écosystème pour faire avancer les projets structurants pour le territoire, anticiper et évaluer les besoins à prendre en compte dans la configuration du Campus.



“Tous les acteurs ont compris que les questions climatiques, les questions de transition écologique étaient un sujet très sérieux. Selon un rapport Suisse, si on poursuit sur la même tendance de réchauffement climatique, la production de richesse mondiale baisserait dans 30 ans de 20 %, alerte M. Lombard. Et de poursuivre, “dans le cadre du Plan de Relance, tous les euros investis par la Caisse des dépôts serviront à transformer notre économie en une économie décarbonée”.

Le Campus de l’Innovation Tropicale et Insulaire Le CITI ambitionne de fédérer les acteurs de la chaîne de l’innovation autour de l’opportunité de développer de nouveaux modèles résilients, autonomes et fondés sur l’économie de la connaissance, en faisant de l’Ouest de La Réunion un territoire-laboratoire. Dans cette optique, le projet vise à regrouper les acteurs du territoire et des partenaires à l’échelle nationale dans le but de construire une plateforme de services et d’organiser un environnement idéal pour la réalisation de projets expérimentaux du territoire, notamment dans le cadre de l’Écocité. Les projets du CITI seront construits sur la base de travaux de R&D, d’échanges avec les industriels, les associations et les maîtres d’ouvrage publics et privés et en lien avec les organismes d’enseignement et de formation. La finalité de ces projets, qui viseront aussi bien de nouvelles opérations que des opérations existantes, sera de faire émerger un modèle économique durable et réplicable, d’améliorer le cadre de vie des habitants, la performance des services du territoire et de développer les filières économiques et l’emploi.



Le rôle de la Caisse des dépôts expliqué par M. Lombard Il y a eu un vrai changement dans le développement économique. Autrefois, le développement économique était en effet très concentré sur la Capitale, au détriment des autres territoires. Ce qui a changé depuis graduellement, c’est un rééquilibrage du développement économique. La Caisse des Dépôts a pour mission de soutenir le développement de l’ensemble des territoires. L’autre nouveauté porte sur l’accompagnement de l’Etat autour des projets de territoires, sur des programmes décidés localement avec les acteurs locaux.

La Caisse des dépôts apporte son soutien sur ses fonds propres accumulés depuis 1816, et grâce à l’épargne des Français. Cet épargne est un bien commun dont l’Etat a confié la gestion à la Caisse des dépôts.

“Nous avons ce nom “Bourbon” en commun avec vous, avec l’île de La Réunion”, a annoncé M. Lombard. La Caisse des dépôts a en effet été créée par les Bourbons et le seau des Bourbons est représenté dans le logo, ainsi que les trois fleurs de lys, les ordres de Saint-Michel et du Saint Esprit”.