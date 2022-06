Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Plan bien-être : Le Département déploie ses actions

Les 3 500 colis garnis offerts par le Département aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, dans le cadre du Plan Bien-être, sont en cours de distribution dans les EHPAD de l’île (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Après son déplacement au Foyer d'accueil médicalisé Alice Verdin à Saint-Denis et à l'EHPAD de Bois d'Olive situé à Saint-Pierre, le Président Cyrille Melchior est allé à la rencontre des résidents du complexe Marie Françoise Dupuis à Mont Roquefeuil. Ces derniers ont reçu chacun leur « vanne », remplie des saveurs traditionnelles péi : bonbons la rouroute, chips de fruits à pin, galette de curcuma, sirop la cuite, miel de baies-roses de Sainte-Rose, thé bio de Grand Coude, vanille de Saint-Gilles les Hauts…

Les personnes âgées prises en charge par les accueillants familiaux recevront aussi leurs colis dans les prochains jours.



Guidée par le président de Médiaustral, le Dr Pierre Chenard et sa directrice de Pôle, Pauline Levy, la visite du Président Melchior s’est déroulée en présence de Aude Palant-Vergoz, marraine de l’association et de Églantine Victorine, Conseillère départementale.

Ouvert depuis 2012, le complexe Marie François Dupuy est composé de plusieurs structures dont un EHPAD (129 places); un EHPA (20 places); une résidence séniors (12 appartements); un accueil de jour (12 places); une unité Alzheimer (24 places) ; une micro-crèche dans laquelle sont également accueillis des enfants en situation de handicap (12 places) ; une école bilingue (41 élèves)… « C’est un lieu de vie où la mixité sociale et intergénérationnelle est privilégiée pour recréer le lien social et le vivre-ensemble réunionnais » fait savoir le Dr Pierre Chenard.



Le Président Cyrille Melchior, pour sa part, a rappelé les grandes lignes de l’opération bien-être : « Il faut à tout moment faire preuve de bienveillance et de solidarité envers nos aînés. Sur le terrain, l’opération se concrétise par cette distribution de paniers gourmands dans les 51 EHPAD de l’île. Le bien-être doit être au rendez-vous, à travers la santé, le cadre de vie mais aussi les petits plaisirs de la vie quotidienne comme ces paniers garnis. Nous irons plus loin en proposant, en lien avec nos partenaires sociaux et medico- sociaux, des initiatives favorisant le bien-être, des actions culturelles et intergénérationnelles pour renforcer davantage notre engagement pour le bien-vieillir de notre 3ème jeunesse ».





Dans la même rubrique : < > Amélioration de l’habitat : Le Département double la cadence et propose aux artisans 4000 chantiers par an Vidéo : Journée portes ouvertes à l'EHPAD Bois d'Olives