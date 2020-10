Plan Vigipirate Urgences Attentats: Les conséquences à La Réunion

Communiqué de la Préfecture



Suite à l'attentat ayant fait trois morts le jeudi 29 octobre dans la basilique Notre-Dame de Nice, le Gouvernement a porté le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé : le niveau Urgences attentats.



A ce titre, la protection des bâtiments publics, des services publics et des lieux de culte est renforcée et la mobilisation des forces de l'ordre est accrue. Les contrôles seront notamment renforcés aux abords :



- des lieux de culte et des cimetières;



- des bâtiments publics et des établissements scolaires;



- des lieux de rassemblement (marchés, gares routières).



Jacques Billant, préfet de La Réunion a réuni l'ensemble des forces de sécurité et de défense ce jour, afin de renforcer les dispositifs de sécurité sur le territoire pendant les fêtes de la Toussaint.



Face à la menace terroriste, il est demandé à chacun d'accroitre sa vigilance : le contrôle des sacs est renforcé à l'entrée des espaces publics et des commerces. Le préfet appelle la population à signaler tout comportement suspect aux forces de l'ordre.