A la Une . Plan "Lekol trankil" : Dissuader le racket et le harcèlement scolaire

La compagnie de gendarmerie de Saint-Benoit a mené ce matin dans le cadre du dispositif "Lekol trankil" une opération de sécurisation aux abords du lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît. Ce contrôle a été effectué en présence du sous-préfet de Saint-Benoit, de la rectrice de La Réunion ainsi que du maire de la commune. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 10:51

Depuis la rentrée scolaire 2022, la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoit a mis en place le dispositif "Lekol trankil" visant à sécuriser les abords des établissements scolaires. Il s'agit de prévenir la délinquance mais surtout, toutes formes de violences. Ce jeudi matin, 20 gendarmes étaient mobilisés ainsi que des agents de la police municipale de la commune de Saint-Benoit.



"Le but de l'opération menée ce matin s'intègre dans un plan qui a débuté le 16 août avec la rentrée scolaire. Il remplit trois objectifs : le premier, sécuriser les élèves, les établissements scolaires et leurs abords, mais également les transports scolaires (...). Le deuxième objectif est de rassurer à la fois les parents mais également la population compte tenu du fait que le lycée est pleinement inscrit au milieu de la cité. Le troisième objectif est de s'inscrire dans un partenariat avec l'Éducation nationale sur la dissuasion des phénomènes type racket, harcèlement scolaire, propos sexistes et discrimination en tout genre. Il n'y a qu'en étant présent sur place que l'on peut avoir cette action dissuasive", indique le lieutenant-colonel Vinet, commandant de la gendarmerie de Saint-Benoît.









