Plan Climat Air Energie Territorial – Consultation publique

Le Plan Climat Air Energie Territorial de la CIREST sera mise à disposition du public du mercredi 27 avril au jeudi 26 mai 2022 !Conformément aux articles L122-4 et R122-17 du code de l’environnement, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est soumis à évaluation environnementale et donc à consultation du public.Le principal objectif de la consultation publique est de recueillir les observations des citoyens et des organismes du territoire sur les différentes composantes du projet de planification stratégique afin d’enrichir et bonifier ce dernier.A partir de ce mercredi 27 avril au jeudi 26 mai 2022 minuit, vous pouvez envoyer vos questions, remarques, et contributions par mail ( plan-climat@cirest.fr ) ou par formulaire électronique ( http://www.cirest.fr/plan-climat-air-energie-territorial ) sur le site internet de la CIREST.Pour en savoir plus cliquez ici