Plan 1 million d’arbres : Un partenariat exemplaire avec Petite-Ile

Mardi 21 février, le Département était présent aux côtés de la commune de Petite Ile à l’occasion du 88ème anniversaire de la Ville qui, pour l’occasion, avait mis en place une opération de plantation d’espèces endémiques et indigènes.



La Vice-présidente Sabrina Tionohoué représentait le président Cyrille Melchior à cette séquence qui avait pour objet la plantation de 800 plants indigènes et endémiques valorisés dans le cadre d’une micro-forêt baptisée « Micro forêt Barret Joseph Verdun ». 14 espèces ont composé la palette végétale : Palmiste cochon, Bois noir des Hauts, Grand et Petit nattes…



« Le Département que je représente est fier de pouvoir accompagner le développement de la commune de Petite Ile, notamment à travers l’enjeu environnemental et la mise en œuvre du plan 1 million d’arbres. Il m’est d’ailleurs agréable de rappeler que Petite Ile figure parmi les premières communes à avoir conventionné avec le Département dans le cadre de notre plan départemental ».



C'est dès 2021 qu’une convention de partenariat a été signée entre le Département et la commune de Petite Ile engageant la Collectivité départementale à fournir 6000 plants sur quatre ans. Puis en 2022, la signature d’un avenant a permis à la commune d’obtenir une subvention du Département pour construire sa propre Unité de production (UP), une initiative qui permet à la Ville de contribuer à la production d’espèces indigènes et endémiques pour le compte du Plan 1 million d’arbres.



« Je suis très heureux que Petite Ile ait été la première commune à avoir signé la convention du Plan 1 million d’arbres en 2021. Aujourd’hui, notre dynamique se traduit par la mise en terre de 4 300 plants sur cette saison des pluies 2022/2023, ce qui nous rapproche avec fierté de notre engagement pris de 6000 plants » a indiqué le maire Serge Hoareau.



Ce dynamisme se renforcera prochainement avec la signature d’un partenariat qui permettra à la Ville de porter son ambition de 6000 à 25 000 plantations d’endémiques et d’indigènes plantés dans les années à venir sur l’ensemble de son territoire. « Je tiens à saluer l’engagement et l’investissement de tous pour la concrétisation des opérations. La main réunionnaise est au cœur même du renouveau de notre terre, contribuant à son verdissement, et à la naissance de nouveaux puits de carbone sur le territoire. Nous sommes ravis de l’engouement engendré par cette opération. Nous espérons que cette démarche saura s’inscrire dans la durée, afin de faire de Petite Ile une ville verte et durable qui œuvre à sa manière à la préservation de notre authenticité et à la lutte mondiale contre le réchauffement climatique » a conclu la Vice-présidente.