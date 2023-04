Plan 1 million d'arbres : L'aventure continue !

Le plan 1 million d'arbres initié par le Département de La Réunion fédère les acteurs du territoire autour de la préservation de notre patrimoine naturel.

Grâce à leur implication, ce seront bientôt plus de 130 000 arbres indigènes et endémiques qui auront été introduits sur le territoire depuis le début du projet.

EDF à La Réunion soutien la démarche du Département et a souhaité ce vendredi 14 avril mettre en place une micro forêt urbaine en plein coeur de son site au Moufia - Saint-Denis.

Ce sont 600 arbres péi qui ont été plantés par les agents d'EDF lors de la dernière actions de plantation.

Bravo et un grand merci à tous !