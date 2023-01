A la Une . Plaisanciers et pêcheurs mettent les bateaux à l'abri

La dégradation des conditions météo ce mercredi matin dans le nord et le sud de l'île, notamment, a fait prendre conscience à chacun que c'était le moment de prendre les mesures de sécurité habituelles à l'approche d'un météore. A Sainte-Rose (notre photo), les pêcheurs ont commencé à mettre leurs bateaux à l'abri en prévision de la houle cyclonique. Sous l'influence de ce système tropical transitant au Nord-Ouest du département et qui devrait passer au stade de tempête prochainement, Météo France prévoit en effet la présence d'une mer agitée à forte avec une houle de secteur Est entre 1,50 et 2 mètres ce jeudi. Par LG - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 12:11