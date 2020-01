Communiqué Plainte pour harcèlement moral: "Je fais confiance à la justice", réagit Vanessa Miranville Alors que la justice a rouvert le dossier qui mettait en cause Vanessa Miranville pour harcèlement moral, la première magistrate de La Possession de défend. Le communiqué de la municipalité :

A la Une de la presse locale, il a été annoncé que la justice a procédé à la réouverture du dossier de harcèlement moral de trois employés de la Ville de La Possession contre Vanessa Miranville. Cette plainte a été, dans un premier temps, classée sans suite par Monsieur Le Procureur de La République ; les allégations de harcèlement n’ayant pas été retenues.



Cependant, une information judiciaire a été lancée récemment. Le doute subsiste donc de savoir si elle a été payée par les parties civiles et ceci curieusement quelques semaines avant les prochaines élections municipales de mars 2020...



Deux des trois requérants ne sont autres que des membres directs de la famille d’un opposant, candidat aux prochaines élections municipales de La Possession.

Quant aux personnes interrogées dans le cadre du dossier, ils sont également opposants candidats ou militants proches d’opposants candidats.

En résumé, l’aspect politique de cette accusation est incontestable.



Accusée d’avoir commandité une "liste noire" à son arrivée à la Mairie, notamment par d’anciens collaborateurs administratifs ou de cabinet, Vanessa Miranville se défend :

"Mon équipe municipale et moi-même avons toujours travaillé dans l’objectif et l’exigence de pouvoir offrir aux citoyens un service public de qualité, et de faire en sorte que le travail collectif des agents soit effectif, quelque soit leur opinion politique, et bénéficie à toute la population.

Les citoyens ont des attentes et paient des contributions qui servent, également, à rémunérer le personnel de la Ville.

Il n’y a jamais eu de pressions ou de harcèlement moral sur ces agents.

Pour preuve, de nombreux cadres en place avant 2014, travaillent toujours en Mairie au bout de 6 ans.

Nous avons pour valeur le respect et la dignité humaine, et ce n’est pas en harcelant les agents qu’ils travaillent plus ou mieux, au contraire.



En 6 ans, aucune plainte n’a été enregistrée au sein de l’administration et de la médecine du travail par ces requérants, qui ont, au final, été très peu sur leur lieu de travail car très souvent en arrêt maladie.



Le diagnostic psycho-social effectué auprès des agents de la Ville, démontre que 85% d’entre-eux se disent satisfaits de leurs conditions de travail.

Quel crédit finalement accorder à ces parties qui aujourd’hui font campagne en tant que candidats ou en accompagnant des candidats concurrents ?



Tout ce que je fais, je l’assume et je le fais dans l’intérêt de la commune et des Possessionnais.

La justice peut sur sollicitation des parties civiles réouvrir le dossier, je fais confiance à la justice, car je n’ai harcelé personne.

Cependant, je poursuivrai la dynamique pour rendre plus efficace notre service public et servir les valeurs de bienveillance qu’une administration est à même de porter.

Une campagne électorale se gagne sur des projets, non pas sur des attaques. Nous continuons pour notre part à avancer et à travailler pour les Possesionnais avec notre ligne de conduite basée sur une éthique et une intégrité inébranlables.



Nicolas Payet







