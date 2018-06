Plainte en diffamation contre Zinfos: Les juges donnent tort à Thierry Robert

Le 15 juin 2017, Thierry Robert déposait plainte contre Zinfos à la suite d'un article relatant une plainte déposée contre lui devant le procureur de la République de Saint-Pierre par Amine Mooland, un associé de la société de transports Mooland, très grosse entreprise de transports en commun du Sud de l'île, pour délit de corruption et de favoritisme.



Le député de la 7ème circonscription portait plainte contre Zinfos pour "diffamation envers un fonctionnaire, un fonctionnaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public".



Un an plus tard, presque jour pour jour, la sanction vient de tomber : Le 6 juin dernier, la juge d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance de non-lieu.



Je vous passe les détails mais la juge a estimé qu'en droit, la plainte n'était pas fondée.



Ce n'est pas encore cette fois-ci que Thierry Robert réussira à faire condamner Zinfos.