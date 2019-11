Plainte de Corsair: Les bureaux de la compagnie Air Austral placés sous scellés

Ce jeudi matin selon les informations des Nouvelles de Mayotte, les bureaux de la compagnie d’Air austral ont été placés sous scellés.



Les ordinateurs des membres de la direction de la compagnie ont été saisis.



Selon Denis Herrmann des Nouvelles de Mayotte, cette mise sous scellés se ferait dans le cadre d’une enquête de l’autorité de la concurrence dont des représentants sont actuellement à l’île de La Réunion.



C'est Marie Joseph Malé, le PDG de la compagnie, qui a adressé un message interne aux salariés de la compagnie pour les prévenir qu'une enquête était en cours. Une enquête qui a été ouverte à la suite de la plainte déposée par Corsair. Un litige oppose en effet les deux compagnies concernant les droits de trafic perdus par Corsair sur l'aéroport d'Antananarivo.



La perte de droits de vols entre les aéroports de Saint Denis-Roland Garros et Antananarivo-Ivato, annoncée en 2018, avait contraint la compagnie française à mettre fin à la route entre Paris Orly et la capitale de Madagascar via La Réunion après 21 ans de présence dans la Grande Ile.



La ligne a été desservie par Corsair pour la dernière fois le 9 février 2019 en Airbus A330-200. Cette route avait été inaugurée début 2017 grâce à l’obtention de droits de trafic régionaux, droits que l’état malgache avait remis en cause depuis novembre 2017 en raison de l’émergence du partenariat entre Air Madagascar et Air Austral. Pour Corsair International, la desserte d’Antananarivo ne pouvait pas être maintenue "dans des conditions économiques satisfaisante sans la liaison régionale" au départ de La Réunion.