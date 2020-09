Plainte contre une école de St-Pierre : "Ils ont congédié mon fils chez lui sans même nous prévenir"

Le 7 septembre dernier, une école de St-Pierre a dû fermer ses portes en raison d’un cas de Covid-19 détecté au sein du personnel communal de l’établissement. Une information qui n’a pas été adressée à l’ensemble des parents semble-t-il.



"Ce jour-là il pleuvait, j’ai déposé mon fils de 8 ans à l’école à 8h puis le plus grand au collège". Alors qu’elle rentrait rapidement chez elle avant d’aller travailler, la mère de famille est tombée stupéfaite sur son dernier, seul, sous la pluie devant le portail.



"Ils ont congédié mon fils chez lui sans même nous prévenir. Le laisser rentrer seul, livré à lui-même, sans clé de maison ni portable et surtout sans savoir si un parent serait présent. Et si je n’étais pas repassée chez moi, si il lui était arrivé quelque chose", dénonce la maman. "Notre fils de 8 ans n’a pas notre autorisation pour rentrer seul. Je le dépose toujours sur le parking de l'école ".



Sans plus d’explications de la direction de l’école, elle a décidé de porter plainte pour mise en danger d'autrui. "Aucune excuse et surtout remise en question n'ont été faites face à cette responsabilité non assumée".