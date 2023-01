A la Une . Plainte contre un influenceur d'origine réunionnaise : Il répond dans une vidéo

Meta France a supprimé les comptes Instagram de Marc Blata et de sa compagne. Le couple d'influenceurs est visé par deux plaintes pour escroquerie. Ils étaient à la tête de près de 7 millions d'abonnés. L'intéressé, d'origine réunionnaise, s'exprime dans une vidéo pour le site d'actu people Purebreak. Par LG - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 18:18

Deux plaintes pour escroquerie visent le couple d'influenceurs Marc et Nadé Blata. Ils totalisaient à eux deux près de 7 millions d'abonnés sur leurs réseaux sociaux.

Plainte pour escroquerie en bande organisée : des influenceurs visés pour la première fois en France



La suppression de leur compte fait suite aux signalements de personnes se présentant comme des victimes de leur activité. Réunies en collectif, elles réclamaient à ce que des mesures soient prises envers ces influenceurs qui "proposent illégalement à leurs abonnés", selon le collectif AVI (Aide aux victimes d'influenceurs), des conseils financiers et font la promotion d'investissements boursiers à très haut risque sur les plateformes telles que Meta.



"Les règles de nos plateformes sont claires et interdisent les contenus frauduleux et trompeurs destinés à abuser nos utilisateurs. Nous avons supprimé le compte Instagram en question, ainsi qu'une série d'autres, pour violation de ces règles", a été la réponse de Meta France ce jeudi 26 janvier.



"Tu peux devenir millionnaire, tu peux aussi devenir clochard", a alors tenté d'expliquer l'influenceur en question en parlant des "risques" pris par les personnes s'estimant lésées. Marc Blata, de son vrai nom Marc Singainy Tevanin selon Voici, a participé à de nombreux programmes télévisés de télé réalité tels que Confessions intimes ou Les Anges. Il est listé comme dirigeant de deux entreprises réunionnaises, une à Saint-Pierre et une à Saint-Denis.