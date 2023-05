Le conducteur qui s'est aventuré hors des voies de circulation sur la Plaine des Sables au Volcan s'expose à des sanctions importantes. Le secteur est une zone protégée et inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet espace est interdit d'accès et si son passage en voiture est considéré comme un acte de destruction de l'aspect d'un site classé, il risque plusieurs milliers d'euros d'amende et même une peine de prison.