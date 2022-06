A la Une . Plaine-des-Palmistes : sa compagne l'énerve, il tire avec un 22 long rifle

Une soirée alcoolisée aurait pu mal tourner la nuit dernière en marge de la Fête des goyaviers. Une dispute de couple s'est soldée par des tirs de carabine et une composition pénale. Par IS - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 17:28

Plus de peur que de mal ce vendredi soir à la sortie de la Fête des goyaviers. Un couple palmiplainois plutôt éméché s'est disputé pour des raisons inconnues. Le sang de l'homme n'a fait qu'un tour. Il s'est rendu à son domicile afin de chercher son arme à feu pour en découdre.



De retour dans son véhicule, il a tiré des coups de feu alors que sa compagne se trouvait sur le siège passager.



Interpellé par les gendarmes, il a été placé en garde à vue et sommé de s'expliquer sur des faits qui auraient pu bien plus mal se terminer.



Le trentenaire écope d'une composition pénale à l'issue de son audition. La carabine a été détruite.