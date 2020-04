Plaine des Palmistes : Un pan de falaise se détache

Le mystère semble enfin avoir été résolu. Et ce sont des habitants de la Plaine des Palmistes qui l’évoquent désormais avec certitude.Une partie de la falaise encerclant le hameau s’est décroché vers 9H50 ce jeudi matin. Un phénomène géologique classique mais rare lorsqu’il est accompagné d’un tel fracas. Un bruit tellement important qu’il a mis tout le monde en alerte peu avant 10H, le premier témoignage que nous avions reçu évoquait d’ailleurs une explosion Plus tard, nous avons interrogé les militaires des Fazsoi qui programment de temps en temps des manoeuvres sur leur terrain mais il ne s’agissait pas d’un entraînement. La mairie nous confirmait quant à elle que le son n’avait été entendu que par les habitants de Piton, sans en avoir plus sur la nature de ce fracas.Sur place, nous avons rencontré des habitants comme Thomas (notre vidéo) qui nous décrit ce qu’il a perçu à ce moment précis. Quelques rues plus loin, Gino, un commerçant ambulant, dit avoir entendu un gros boum également. Il a cru que son chargement de citrons "lavé chapé !".La seule hypothèse qui demeurait crédible était l’effondrement d’un pan de falaise. Les habitants de Piton Cabris peuvent désormais apercevoir une balafre dans la paroi rocheuse au loin. Ce que nous confirme un autre habitant qui nous assure que cette cicatrice dans la montagne n’était pas là hier.