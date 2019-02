Plaine des Palmistes: Un escroc se fait passer pour un agent de la CISE

La municipalité de la Plaine des Palmistes appelle ses administrés à la plus grande vigilance face à un faux contrôleur de fosses sceptiques. "Une personne se fait passer pour un agent de la CISE. Ce faux agent passe essentiellement chez les personnes âgées ou isolées, et réclamerait de l’argent après avoir visité la propriété", explique la mairie, à qui la CISE a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un agent de son équipe.



L'occasion de rappeler que la mission de la CISE sur le territoire s’arrête au diagnostic du système d’assainissement non collectif et qu'"aucune somme n’est demandée lors de ces contrôles". Enfin, les agents de la CISE sont identifiés par leur véhicule et leur badge



"En cas de doute, appelez le service des eaux au 02 62 58 59 00 afin de vérifier l’identité du contrôleur. "Des dispositions seront prises pour retrouver cet individu et plainte sera portée à la gendarmerie", indique encore la commune.