Communiqué Plaine des Palmistes : Mise en place d'un arrêté de limitation des usages de l'eau

Le maire de La Plaine des Palmistes a décidé de l’application d’un arrêté de limitation de l’usage de l’eau sur la commune. Par N.P - Publié le Lundi 29 Novembre 2021 à 09:51





Cette limitation d’usage s’applique quelle que soit l’origine de l’eau (réseau d’eau potable, forage, captage…), mais ne s’applique pas à des fins agricoles.



Sont interdits temporairement :

l’arrosage des pelouses, des jardins des massifs floraux, des arbres et arbustes, des espaces publics à toute heure,

la vidange et le remplissage des piscines

le lavage des véhicules automobiles (saufs véhicules sanitaires et alimentaires)