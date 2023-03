A la Une . Plaine-des-Palmistes : Les ponts de Bras Canard et de Bras Patience inaugurés

C'est fait ! C'est ce mardi après-midi qu'a eu lieu l'inauguration de deux ouvrages hydrauliques destinés à renforcer la sécurité des usagers dans les secteurs de Bras Canard et de Bras Patience à la Plaine des Palmistes. Les deux ouvrages constituent les deux premières réalisations de la mandature. Par NP - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 11:46

Étaient notamment présents au côté du premier magistrat de la commune Johnny Payet, ses élus mais aussi la vice-présidente du conseil régional Amandine Ramaye, le député Jean-Hugues Ratenon et le maire du Tampon André Thien Ah Koon.



L'ouvrage de Bras Patience enjambe le lit du même nom entre la rue des Arums et la rue Bras Patience tandis que le second franchit le Bras Canard dans la rue Pierre Cornu. Les deux équipements ont coûté la bagatelle d'1,49 million d'euros grâce au soutien de l'Europe à près de 90% via le plan de relance REACT-UE.



À terme, ce seront près de 25 millions d’euros qui seront investis dans le développement de la ville. D’autres partenaires ont contribué à la concrétisation de ces projets tels que l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence France Locale et le Crédit Agricole, qui ont permis de financer les projets en attendant le versement des subventions de l’Europe.



Pour la municipalité, la priorité était de sécuriser la circulation de cet itinéraire qui dessert la future route des Goyaviers et dont les objectifs ont été définis en 2020.



Si l'année 2022 a été celle des grands chantiers pour Johnny Payet, 2023 sera celle des inaugurations, assure l'édile palmi-plainois qui promet d'autres avancées pour sa commune dans le courant de l'année. "Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour l’inauguration de deux premiers chantiers, et non les derniers, de cette année. Nous le disons et nous le faisons. Tous les chantiers débutés en 2022 devraient être terminés et livrés cette année. Merci aux services qui ont œuvré avec les entreprises concernées pour avoir respecté les délais. Je souligne particulièrement la grande collaboration qu’il y a entre le service instructeur de la Région, les élus de la Région et la Commune pour les dossiers REACT UE", a déclaré le maire dans son discours adressé aux convives.



Prochainement, le radier de Bras Piton sera inauguré et l’aire de jeux au centre-ville sera livré pour le plaisir des familles palmiplainoises et des visiteurs.