Plaine des Palmistes: Les habitants se mobilisent face à la recrudescence des cambriolages

Excédés par les cambriolages à répétitions, les habitants de La Plaine des Palmistes ont décidé de prendre les choses en main. En effet, malgré plusieurs plaintes concernant des cambriolages, les actes de vols ne cessent d'augmenter dans la commune notamment rue des Hortensias.



Pour pallier le problème, un certain nombre de riverains ont mis en place un système de surveillance afin de pouvoir défendre leur bien et prévenir les actes de vol et de vandalisme. Alors que les forces de l'ordre disent avoir identifié certains individu, le sérénité peine à revenir dans la commune d'autant que les tours de surveillance occasionnent un état de stress et de fatigue avancé pour les résidents.



Dans un communiqué, le député Jean-Hugues Ratenon fait part de la lettre écrite aux autorités compétentes et dénonce, dans une certaine mesure, l'immobilisme des forces de l'ordre, de la mairie ainsi que de la sous-préfecture.