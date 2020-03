Plaine-des-Palmistes: Le marché forain maintenu dimanche mais uniquement pour les denrées alimentaires

Pas d'annulation mais plus restreint. En cette période de risque sanitaire liée au coronavirus Covid-19 et suite aux décisions qui ont en découlé, le maire de la Plaine des Palmistes informe les professionnels des marchés et la population que des mesures ont été prises pour la tenue du marché forain de dimanche.



Celui ci sera maintenu avec une restriction : seules les denrées alimentaires seront autorisées à la vente. Les professionnels des marchés peuvent se renseigner et obtenir plus de précisions en appelant le 06 92 86 47 97.



"Nous appelons la population à bien respecter les consignes de sauvegarde dictées par les autorités et de maintenir les gestes barrières indispensables", rappelle la municipalité.