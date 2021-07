Société Plaine des Palmistes : La Fête du Goyaviers les week-ends du 10/11 juillet et du 17/18 juillet

Par N.P - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 08:03





Tous les renseignements sur les actions sont disponibles sur la page La Plaine des Palmistes s’apprête à vivre des weekends d’animation dans ce mois de juillet. L’information avait été diffusée en mai lors de la conférence de presse de présentation du format de la Fête des Goyaviers 2021 à la façon Covid, mais n’avait pas fait l’objet d’une grande communication en raison de la période électorale et de la situation sanitaire fluctuante. Après une longue période marquée par ces événements, nous reprenons les actions qui étaient planifiées.Tout d’abord, Les Salons du Goyavier, qui marquent la fin de saison du goyavier ; et oui, il en reste encore un peu ! Ces salons seront organisés sur plusieurs site afin de répartir la jauge de visiteurs et de mettre en place les mesures sanitaires adéquates.Le Parvis de la Mairie et le Boulodrome du Vieux Clocher recevront un marché avec 30 exposants répartis à 15 sur chaque site proposant de l’artisanat, des produits transformés, des articles textiles et divers et avec quelques associations dont une qui représentera le Département bois de goyavier au boulodrome, exposant leurs dernières créations.Le Domaine des Tourelles proposera un salon artisanal de 25 exposants avec ce qui se fait de meilleur dans l’artisanat réunionnais le weekend du 10/11 juillet. Le weekend suivant, place sera donné à des ateliers en présence de tous les artisans de l‘archipel des métiers d’art avec le partenariat de sa voisine la Maison du Parc National qui finance l’action. Démonstration de fonderie d’art, ateliers de peinture et distillerie seront au rendez-vous. Le Parc National proposera également des balades et visites guidées les 17 et 18 juillet.La MFR (Maison Familiale et Rurale) de la Plaine des Palmistes proposera lors de ces deux weekends un petit salon floral, des ateliers de tressage de chaise de gaulle sont prévus. Les personnes désireuses de refaire leurs chaises pourront alors apprendre et pratiquer sur leur propre mobilier. Le concours culinaire amateur du « meilleur dessert au goyavier » aura lieu samedi 10 à partir de 14h30, au même endroit, les inscriptions se sont clôturées ce jeudi en à peine 24h, avec 15 candidats.L’opération « Toques Blanches dans les cuisines » est organisée en partenariat avec la jeune entreprise Gastronomic.re. Sur les deux prochains weekends, huit restaurants mettront les petits plats dans les grands. Une “Cuisine à quatre mains” : des restaurateurs de la Plaine et de la confrérie des chefs des Toques Blanches de la Réunion travailleront de concert. Ils concocteront des spécialités à base des produits de la Plaine des Palmistes, fromage du village, goyavier travaillé sous toutes ses formes. La liste des restaurants participants à l’action gastronomique est disponible sur le site de la ville, pensez à réserver !Goyavier sur le gâteau, des baptêmes de l’air seront proposés par la Société Run Hélico pour découvrir d’en haut la cascade Biberon et ses voisines, le Grand Etang, Takamaka et la forêt de Bébour. Ils auront pour base le terrain annexe du stade Adrien ROBERT. La moitié des vols étant déjà réservés suite à la promotion sur les réseaux sociaux, là aussi nous conseillons aux personnes souhaitant en faire l’expérience, d’appeler le centre de réservation au 02 62 800 800 pour être sûr d’avoir votre place.Nous soulignons particulièrement le soutien des partenaires que sont la Région, le Département, la CIREST qui contribuent à ce que l’activité se poursuive.Tous les renseignements sur les actions sont disponibles sur la page www.ville-plainedespalmistes.fr/fetedesgoyaviers et sur le Facebook /fetedesgoyaviers.