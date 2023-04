Plaine des Palmistes : Johnny Payet répond à Sophie Arzal

Le communiqué :



La commune souhaite apporter une réponse au communiqué de presse diffusé par Mme ARZAL, en date du 12 avril dernier. Tout et son contraire est dit et certaines vérités doivent être rétablies. Chacun restera juge de l’appréciation simplement politique de la réussite de La Plaine des Palmistes sur les nombreux projets en faveur des Palmiplainois.



Contrairement à ce qui est dit, les moyens consacrés à la restauration scolaire sont conformes à ce qui est en droit d’être attendu pour bien nourrir nos enfants. L’oubli malheureux commis par le personnel de glisser une boîte de pâté dans chaque sac déjeuner n’est en rien lié à une volonté de diminuer les charges ou de réduire la qualité des repas servis. Cette année, le budget voté pour la restauration scolaire prend en compte les coûts connus et l’inflation constatée en 2022. Cela intègre les prix révisés par avenant pour aux différents marchés en cours. Lorsqu’elle affirme que ce budget pour la restauration est insuffisant, Mme Arzal semble oublier qu’une marge de près de 200 000 euros a été prévue au budget primitif, pour lequel son groupe politique a préféré voté contre.

Doit-on comprendre que ces membres de l’opposition votent contre l’intégration d’une marge de manœuvre pour prendre en compte l’inflation ?



Souvent si prompte à rappeler les obligations en matière de sécurité et en matière sanitaire, Mme ARZAL critique ouvertement la distribution de petites bouteilles d’eau à La Plaine des Palmistes au sein des restaurants scolaires. Oublie-t-elle que les travaux de la station de potabilisation sont toujours en cours pour permettre à tous d’avoir une eau potable au robinet ou est-elle trop détachée des réalités du territoire communal pour connaître la situation ?



Pour mémoire, les travaux sont en cours de finalisation par la CIREST et la commune ne manque pas de solliciter l’intercommunalité pour enfin finaliser ces travaux qui apporteront une grande avancée pour tous les citoyens et leur pouvoir d’achat.



Il faut enfin avoir des œillères pour ne pas voir que le nouveau mode de gestion de la crèche, avant d’être plus économique pour le budget communal et donc pour les impôts de tous les citoyens, apporte de vraies avancées en termes de qualité de service. Devra-t-on ne pas donner suite au projet de création d’une deuxième crèche par un gestionnaire reconnu pour son action de qualité en faveur de la petite enfance ?



Bientôt 24 à 28 places supplémentaires dans la future crèche du Deuxième Village, cofinancée par la CAF dans le cadre de la convention territoriale globale. C’est bien la sécurité et le bien-être de nos enfants qui est au cœur des priorités de la mandature.



Les illisibles critiques sur le budget de la commune et sa trajectoire ne feront pas l’objet d’autres réponses ou commentaires. Place au concret et aux résultats, mais surtout place à l’avenir pour La Plaine des Palmistes : là où arrêter de défendre l’immobilisme est aussi possible. Encore Bravo La Plaine, Bravo à nos partenaires, Bravo à nos agents et merci à ceux qui au quotidien ont confiance en notre action.



Johnny Payet

Maire de La Plaine des Palmistes