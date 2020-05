Communiqué Plaine des Palmistes : Information du Maire concernant les écoles Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 19:16 | Lu 104 fois

Mesdames et Messieurs les Parents d'élèves, Chers élèves, Le Président de la République a annoncé le 13 Avril 2020 une sortie du confinement et l’ouverture progressive des écoles à partir du 11 Mai 2020. Le 18 Mai pour le Département de la Réunion. J’ai conscience et je sais que l’attente est grande pour parents et enfants. Cependant, rien ne peut être fait avec précipitation car les enjeux de santé publique sont trop importants. Toutes les interrogations, les flottements sans précision et les inquiétudes légitimes exprimées, font que les conditions sanitaires dans le cadre du Protocole qui nous a été soumis par l'Education Nationale, transmis en version projet le Vendredi 1er Mai, et dans sa version définitive le Dimanche 03 Mai, ne peuvent être mises en œuvre. Il faudrait imposer : • Les règles de distanciation sociale, avec des groupes de 15 élèves maximum en élémentaire et 10 élèves en maternelle ; • Les gestes barrières, en particulier le lavage régulier des mains (avant la classe, après la classe, avant et après le repas, après avoir touché un matériel...) ; • Les procédures de nettoyage, de désinfection et d’aération de locaux ; • Les règles rigoureuses destinées à éviter que les élèves se croisent au moment des repas, à la récréation, à l’entrée et à la sortie des écoles ; • Les consignes pour les activités physiques (pas de sports collectifs) ; • La sécurité sanitaire de tous, élèves, parents, enseignants et personnels municipaux en parfaite synchronisation ; • La présence d’un personnel d’entretien et de surveillance suffisant et formé aux nouveaux protocoles. Même si la Commune s’était largement engagée à des préparatifs conséquents, ma responsabilité de Maire, comme bien d’autres, nécessite encore que les conditions sanitaires à mettre en œuvre soient réunies entièrement. Cela ne s’improvise pas du jour au lendemain et nous ne sommes pas en mesure d’y répondre les yeux fermés. Aussi, au vu du peu de temps qui nous est imparti, j’ai décidé, en concertation, de ne pas ouvrir les écoles de notre Village (Zulmé PINOT, Claire HENOU et Myosotis) le 18 Mai afin de nous donner le délai suffisant et les moyens nécessaires de préparer en toute sécurité la nouvelle rentrée 2020-2021. L’aspect juridique qui était à prévoir, aura eu le temps également d’être précisé. Chers parents, dans cette période exceptionnelle de pandémie (COVID 19), je vous réitère mon souhait de bonne santé et vous invite à poursuivre l’effort collectif pour le respect de toutes les mesures qui concourent à la sécurité de tous. Je reste mobilisé avec les services disponibles et volontaires en tenant à vous assurer de tout mon soutien et de mon plein engagement en faveur de vous Tous !