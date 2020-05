Plaine des Palmistes: Fermeture au public des services municipaux du 11 au 15 mai inclus

Le Maire de la Plaine des Palmistes informe ses administrés et partenaires que des modalités de redémarrage des services municipaux sont envisagées.



Une phase de préparation est prévue pour limiter la propagation du Covid-19.



Une réorganisation physique des services accompagnée de la formation des agents aux gestes barrières adaptés à leur fonction, est nécessaire et oblige au maintien de la fermeture au public des bureaux et des annexes communales (Services techniques inclus).

Le traitement des courriers et dossiers accumulés durant le confinement sera la priorité.



Du 11 au 15 mai 2020, la Mairie et ses annexes, la bibliothèque, le CCAS, les services techniques seront fermés au public. Seuls les membres du personnel y auront accès.



Une réouverture des services au public est programmée au lundi 18 mai 2020 à 8h00.



Les gestes barrières et la distanciation sociale resteront la règle.



L’accueil téléphonique sera cependant actif pour vos demandes urgentes (décès …).



Comptant sur votre compréhension.