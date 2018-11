Plaine-des-Palmistes : Écoles maternelles, élémentaires et crèche restent fermées vendredi 30 novembre

En raison des incertitudes concernant les blocages actuels et le bon déroulement du transport scolaire, dans l’impossibilité d’assurer la sécurité des élèves et des enseignants et dans l’impossibilité de garantir la restauration scolaire, le Maire de la Plaine des Palmistes a décidé de maintenir les écoles maternelles et élémentaires ainsi que la crèche, fermées demain vendredi 30 novembre.