Municipales 2020 Plaine des Palmistes : Didier Robert soutient Sophie Arzal

Didier Robert, président d'Objectif Réunion, apporte son soutien à Sophie ARZAL à la Plaine des Palmistes pour le second tout des élections municipales du 28 juin 2020. Publié le Jeudi 11 Juin 2020

"C’est dans un contexte particulier de crise sanitaire, économique et social que nous abordons l’élection municipale du 28 juin.



Il en va dès lors de notre responsabilité à tous d’effectuer les bons choix afin d’apporter les meilleures réponses aux problématiques de chacun, et de continuer le dialogue démocratique.



Les responsables politiques devront donc être en capacité de faire face à cette crise, de se consacrer entièrement à la préservation de notre modèle multiculturel, de sauvegarder les activités économiques et les emplois tout en accompagnant les plus fragiles.



Il est donc notre devoir de construire l’avenir avec sérieux et responsabilité. C’est la raison pour laquelle, pour l’élection municipale du 28 juin 2020, j’apporte mon soutien sans faille à Sophie Arzal et à son équipe à la Plaine des Palmistes.



Je crois enfin à la nécessité de continuer à rassembler toutes les forces pour continuer à construire La Réunion de demain sur un socle commun de solidarité, de valorisation des talents et de respect mutuel".





Didier Robert