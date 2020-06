A la Une . Plaine des Palmistes : Amandine Ramaye ne donnera aucune consigne de vote

Arrivée en 5ème position avec 6,4 % des voix, Amandine Ramaye ne s’allie finalement à aucune autre liste pour le second tour. Les négociations entamées avec les candidats Daniel Jean Baptiste et Jean Luc Saint-Lambert ont avorté. La candidate de la France Insoumise explique pourquoi dans un communiqué. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 12:07 | Lu 249 fois





Mon équipe et moi-même ne donnerons aucune consigne de vote, tout en respectant le choix des uns des autres et nous donnons rendez-vous à la population pour les combats futurs." Sollicitée par des candidats admis pour le second tour de l’élection municipale, j’ai en premier lieu refusé toutes propositions d’alliance ou tout simplement de postes conformément à l’orientation de mon équipe."Après le confinement et la relance des discussions pour les municipales qui aura lieu le 28 juin 2020, j’ai accepté de participer à deux réunions avec le groupe de Daniel Jean Baptiste dit Parny et de Jean Luc Saint-Lambert afin de constituer un front républicain.Parallèlement à cela, l’équipe de Mme Sophie Arzal a essayé de m’approcher par le biais d’intermédiaires mais sans porter de jugement sur la tête de liste ou l’équipe j’ai préféré refuser compte tenu de ma ligne politique.Une troisième réunion entre M. Parny et M. Saint-Lambert aurait dû avoir lieu sur la base d’un accord pour élaborer une plateforme commune. Monsieur Parny, me contacte et me fait savoir qu’il ne sera pas de la réunion car il soupçonne M. Saint-Lambert d’avoir préparer un plan B auprès de Mme Arzal.Dès le début de la rencontre avec M. Saint-Lambert et après l’avoir interrogé, il me confirme qu’effectivement il y a eu une rencontre entre lui et Mme Arzal, a mon grand étonnement, puisque l’on devrait discuter de l’accord de gouvernance et de gestion.Vu le mandat de discussion pour un front républicain entre les 2 composantes ;Vu mon refus d’être en binôme avec d’un côté M. Saint-Lambert et de l’autre côté M. Parny ;Vu le front envisagé autour de MME ARZAL ;Vu l’impossibilité de s’allier avec d’autres candidats restant en lice car ne partageant pas les mêmes valeurs ;J’ai donc stoppé les discussions dès le soir de la 3ème réunion, mon équipe ne sera donc pas présente à l’échéance du 28 juin.Mon équipe et moi-même ne donnerons aucune consigne de vote, tout en respectant le choix des uns des autres et nous donnons rendez-vous à la population pour les combats futurs."