A la Une . Plaine des Cafres : des locataires abandonnent chiens et chats à leur sort

Deux chiens attachés qui croupissent au soleil ou sous la pluie. Des chats laissés à l’abandon. Voilà ce qu’a découvert un propriétaire après le départ sans un mot de ses locataires. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 17:35





Trois jours plus tôt, le propriétaire des lieux découvrait que ses locataires avaient déguerpi le plancher en laissant leurs deux chiens et leurs chats sur place.



Les chiens étaient condamnés à mourir de faim à petit feu, attachés lourdement avec une chaîne.



Visible du voisinage, le petit mâle a eu un peu plus de chance. Exposé sur la terrasse, il pouvait être nourri mais la femelle aux yeux vairons était quant à elle attachée derrière la cour, sans aucune visibilité derrière la végétation de brèdes chouchou. Elle a été découverte cadavérique.



"On les a immédiatement mis sous protection de notre association et amené chez le vétérinaire grâce à nos bénévoles", indique Cécile Squarzoni, présidente de l’association APEBA (Association pour l'Education à la Bienveillance Animale). Les deux chiens abandonnés ont désormais à manger et ...un nom.



"Laïka, la femelle, pèse 7 kg et ne tient pas debout car trop affaiblie en très mauvais état de cachexie de niveau 1 sur 5. Cosmo, le petit mâle, pèse 8 kg. Il est très maigre et abattu, apathique, …mais va mieux", décrivent ses sauveurs.



"Ils sont très doux et adorables. Dénutris et délaissés…, ils ne comprennent pas ce qui se passe...", expose la présidente d'APEBA.



Le sauvetage n’est pour ainsi dire pas terminé. L'association recherche de toute urgence une ou deux familles d’accueil pour "ces deux amours de chien" ainsi que des associations qui souhaitent les prendre en charge. Ceux qui ne peuvent accueillir mais sont prêts à contribuer financièrement au sauvetage peuvent



Sur le plan judiciaire, une plainte va être déposée pour maltraitance, abandon et actes de cruauté.





Pour effectuer des signalements, un formulaire en ligne est disponible sur APEBA La police municipale du Tampon s’est présentée sur une propriété de la Plaine des Cafres ce mercredi matin.Trois jours plus tôt, le propriétaire des lieux découvrait que ses locataires avaient déguerpi le plancher en laissant leurs deux chiens et leurs chats sur place.Les chiens étaient condamnés à mourir de faim à petit feu, attachés lourdement avec une chaîne.Visible du voisinage, le petit mâle a eu un peu plus de chance. Exposé sur la terrasse, il pouvait être nourri mais la femelle aux yeux vairons était quant à elle attachée derrière la cour, sans aucune visibilité derrière la végétation de brèdes chouchou. Elle a été découverte cadavérique."On les a immédiatement mis sous protection de notre association et amené chez le vétérinaire grâce à nos bénévoles", indique Cécile Squarzoni, présidente de l’association APEBA (Association pour l'Education à la Bienveillance Animale). Les deux chiens abandonnés ont désormais à manger et ...un nom."Laïka, la femelle, pèse 7 kg et ne tient pas debout car trop affaiblie en très mauvais état de cachexie de niveau 1 sur 5. Cosmo, le petit mâle, pèse 8 kg. Il est très maigre et abattu, apathique, …mais va mieux", décrivent ses sauveurs."Ils sont très doux et adorables. Dénutris et délaissés…, ils ne comprennent pas ce qui se passe...", expose la présidente d'APEBA.Le sauvetage n’est pour ainsi dire pas terminé. L'association recherche de toute urgence une ou deux familles d’accueil pour "ces deux amours de chien" ainsi que des associations qui souhaitent les prendre en charge. Ceux qui ne peuvent accueillir mais sont prêts à contribuer financièrement au sauvetage peuvent parrainer/marrainer Sur le plan judiciaire, une plainte va être déposée pour maltraitance, abandon et actes de cruauté.