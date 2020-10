Plaine des Cafres : Trois jeunes condamnés pour vols

Les premiers faits reprochés datent du 30 novembre 2019. Le groupe s’est introduit chez un charpentier alors que l’artisan et son fils regardent la télé. Les jeunes sont repartis avec un sac et un camion chargé de 40 000 euros de matériel, relate le JIR.



Quelques mois plus tard, deux membres du groupe sont repérés chevauchant une moto cross volée durant Miel Vert, dans les rues de la Plaine des Cafres. Un barrage est érigé. Refusant de se soumettre, les deux jeunes ont foncé dans un véhicule des gendarmes mais ont fini par être arrêtés.



Hier, ils ont été condamnés de 6 à 8 mois de prison selon leur degré d’implication dans ces différentes affaires.