Plaine-des-Cafres: Entraînement de tirs de missiles pour le 2e RPIMa

Jeudi, le 2e RPIMa a procédé à des tirs de missiles ERYX sur le champ de tir de la Plaine-des-Cafres. Cet entraînement hors du commun a été favorisé par l’existence d’un stock suffisant de missiles alors que l'ERYX doit être bientôt remplacé par la Roquette Nouvelle Génération et le Missile Moyenne Portée.



Utilisable à l’épaule ou sur trépied et depuis un espace confiné, le missile ERYX est une arme anti-char filoguidée de courte portée (50 à 600 m), de calibre 136 mm et d'une capacité de perforation jusqu'à 900 mm de blindage.