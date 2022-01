A la Une . Plaine des Cafres : Domoun La Plaine manifeste contre les tyroliennes du Parc du Volcan

L’association Domoun La Plaine s’est rassemblée ce dimanche matin pour manifester contre les tyroliennes du Parc du Volcan. Un projet "écocide, inutile et budgétivore", assure-t-elle. Par PB - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 11:17





Depuis une plateforme à créer sur le Piton Dugain, 4 câbles de 850 mètres et 6 de 900 mètres seront tendus jusqu’à l’arrivée au Champ de Foire au 27e km. Le coût du projet s'élève à plus de 2 millions d’euros, hors coûts des aménagements des parkings, toilettes, accueils, aires de pique-nique...



Domoun La Plaine milite davantage pour un projet de Village d’étape entre le Piton des Neiges et Piton de la Fournaise, plus respectueux, affirme l’association de l’environnement et du bien-être de la population.



Car l’avis de l’Autorité environnementale, rendu en décembre dernier, éclaire sur le projet de la municipalité, souligne Doumoun La Plaine. Dans son rapport, l’Ae a ainsi identifié de nombreux enjeux environnementaux sur le site du Piton Dugain et du Champ de Foire. Le projet de tyrolienne prévoit ainsi le défrichage des endémiques branles verts mais aussi des Tamarins des hauts sur notamment 88m2 de forêt "en état parfait de conservation" pour l’installation des 180m2 de la plateforme de lancement sur le Piton Dugain notamment.



Côté faune, l’Autorité environnementale a observé "un cortège riche d’oiseaux forestiers". Le site est également connu pour être un corridor pour le Pétrel du Barau, le Pétrel noir de Bourbon et d'autres oiseaux marins. Un couple de papangue utilise également le secteur pour la chasse. Le rapport évoque enfin les nuisances causées pour les riverains de la Cité des Topazes.



Fort de l’avis de l’Autorité environnementale, Domoun La Plaine continue donc le combat. Une opération de ramassage des déchets sur le site du Champ de foire et le lancement symbolique d’une ZAD (zone à défendre) avec la plantation d’un arbre endémique sont prévus ce dimanche.



