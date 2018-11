Plaine-des-Cafres: Disparition inquiétante d'une jeune fille

Âgée de 21 ans, Leslie Mezino est parti de chez ses parents, chemin Jean Paul Payet, à la Plaine-des-Cafres, aux alentours de 10 heures hier matin. Depuis ce moment, sa famille n'a plus aucune nouvelle.



Elle aurait quitté le domicile à bord d'un 4x4 Mazda BT 50 de couleur rouge immatriculé DT-525-AL.



La jeune femme mesure 1m60, est de corpulence très mince, a des cheveux châtains longs et ondulés, des yeux verts clairs, des taches de rousseur au visage et un piercing au nez.



Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un jeans gris, d'un t-shirt blanc uni avec des motifs noirs, d'une veste noire et de savates.



Toute personne l'ayant vue peut contacter la gendarmerie de la Plaine-des-Cafres au 02 62 27 51 53.