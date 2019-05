Plaine des Cafres, 1ère recyclerie-ressourcerie du sud

La CASUD avec la SPL SUDEC et ses partenaires ILEVA et l'association Audace ont créé la première Recyclerie-Ressourcerie du Sud de La Réunion.



Celle-ci se trouve à la Plaine des Cafres, dans les locaux de l'ex-APECA. Elle a été inaugurée le 8 mars 2019. Le lieu est dédié à la récupération et à la valorisation d'objets. Ce projet est le fruit de la collaboration entre plusieurs acteurs du développement durable réunionnais. C'est une première en matière d'économie circulaire à l'échelle du territoire sud.